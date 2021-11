Der Kurs von Netflix konnte sich im Vergleich zur schwachen Benchmark S&P 500 Ende September bis Anfang November gut behaupten und in dieser Periode ein neues All Time High markieren. Die Veröffentlichung der Q3-Zalen am 19. Oktober hatte einen finalen Anstieg zur Folge. Die Wachstumsstory von Netflix ist aber schon jetzt beachtlich, nachdem auch Disney+ nicht mit den Wachstumszahlen mithalten kann. Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. ...

