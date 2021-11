Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 15.11.2021

Kursziel: EUR 36,20

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Cashflow-starke Diversifikation entlang der NCN-Kette



Angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von rund 55,4% nehmen wir die Aktien der Alzchem Group AG mit einem Buy-Rating in unsere Research Coverage auf. Unser Kursziel ergibt sich aus einem dreistufigen Discounted- Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode), für das wir im Base-Case- Szenario einen Wert des Eigenkapitals von EUR 36,20 je Aktie ermitteln. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 22,00 und 63,20 je Aktie. Ein alternativ herangezogenes Dividendendiskontierungsmodell sowie Peergroup- Multiplikatoren (Sekundärbewertungsmethoden) unterstützen die Bewertungsergebnisse des DCF-Modells.



Alzchem Group AG (Alzchem) ist ein vertikal vollintegrierter Hersteller von chemischen Produkten auf der Basis der sogenannten Calciumcarbid-/ Calciumcyanamid-Kette, kurz 'NCN-Kette', also von komplexen organischen Produkten mit einer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung. Das Spektrum von mehr als 800 registrierten Produktmarken reicht von Basisprodukten wie metallurgischen Zusätzen, Zwischenprodukten für pharmazeutische Anwendungen und Feinchemie hin zu Spezialprodukten für unterschiedliche Märkte. Mit einigen Produkten hat Alzchem de facto Industriestandards gesetzt. Relevante Abnehmer- und Zielbranchen sind der Pharma-, Nahrungsergänzungs- und Futtermittelsektor, die Landwirtschaft, aber auch Stahl, Automobil und Erneuerbare Energien.



Durch die in den vergangenen Jahren erfolgten Kapazitätserweiterungen wird AlzChem seine Ertragslage in den kommenden Jahren nach unserer Einschätzung weiter signifikant verbessern. Bereits im vergangenen Jahr hat Alzchem mit EUR 53,8 Mio. (+7,4% YoY) das höchste EBITDA der Unternehmensgeschichte erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr 2021e gehen wir mit unserer Base- Case-Prognose von EUR 64,0 Mio. an die Obergrenze der vom Vorstand in Aussicht gestellten Bandbreite.



Obwohl Alzchem ein kapitalintensives Geschäftsmodell betreibt, in dem regelmäßig hohe Erweiterungsinvestitionen in Sachanlagen und Working Capital für die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten erforderlich sind, liegt die Ausschüttungsquote stabil bei rund 40% des Nachsteuerergebnisses. Basierend auf unseren Prognosen für das Geschäftsjahr 2021e wird die Alzchem-Aktie derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,4% gehandelt. Damit ist sie aus unserer Sicht auch für jene Anleger interessant, die durch Dividenden ein passives Einkommen anstreben.



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



