Der Wochenauftakt in Deutschland verspricht bewegungsarm zu werden und der DAX notiert bei 16.094 Zählern. An der Wall Street schlossen die Börsen am Freitag freundlich, aus Asien kommen am Morgen uneinheitliche Signale. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex unter dem Eindruck solider Q3-Zahlen heimischer Unternehmen und einem Abflauen der Inflationssorgen ein neues Rekordhoch bei 16.122 Punkten markiert. Seit Anfang Oktober beläuft sich das Plus für den Index mittlerweile auf mehr als acht Prozent.Spannung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...