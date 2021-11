DGAP-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Saarbrücken, 15. November 2021: In einem herausfordernden Geschäftsumfeld freut sich die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH, Unternehmensanleihe ISIN DE000A2YNRD5) bekannt geben zu dürfen, dass die Mieter im Outletcenter Wadgassen ihre Umsätze im Vergleich zum Vor-Corona Zeitraum im Schnitt um 20% steigern konnten. Diese Entwicklung zeigt, dass Konsumenten das stationäre Einkaufserlebnis nach wie vor schätzen. Durch die mit den Mietern vereinbarte Umsatzmiete profitiert die MOREH ebenfalls von dieser sehr erfreulichen Entwicklung. Die weiteren im Objektportfolio befindlichen Immobilien, welche hauptsächlich Büro- und Geschäftsimmobilien sind, werden aktuell nahezu vollvermietet. Die Mietzahlungen erfolgen regelmäßig. Der im Juli 2021 erfolgte Verkauf des Objektes in Bad Nenndorf und die damit verbundene Hebung stiller Reserven verdeutlicht weiterhin die Werthaltigkeit des Objektportfolios. Geschäftsführer Patrick Müller sagt: "In einem schwierigen Marktumfeld bestätigt sich unsere Strategie unser Portfolio über verschiedene Standorte und Mieter zu diversifizieren. Wir schaffen es somit Risiken kontrollierbar zu halten und unseren Investoren eine attraktive Rendite zu sichern". Ein umfangreiches Sicherheitenkonzept sieht unter anderem das Vorhalten einer Zinszahlung auf einem Treuhandkonto vor, um auch unvorhergesehene Geschäftsentwicklungen abfedern zu können und die kommende Zinszahlung zu garantieren. Kontakt:

