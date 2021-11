Hannover (www.anleihencheck.de) - Ein überraschend gefallenes US-Konsumklima hat die Kurse deutscher Staatsanleihen nach vorne gebracht, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse der US-Staatspapiere seien von den schwächeren US-Konjunkturdaten unterstützt worden.Die deutschen Großhandelspreise seien im Oktober so stark gestiegen wie seit März 1974 nicht mehr. Sie seien gegenüber dem Vorjahreswert um 15,2% nach oben geschossen, was an den hohen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte gelegen habe. So hätten sich z.B. Mineralölerzeugnisse um 54,7% verteuert, für Altmaterialien und Reststoffe hätten 81,2% mehr bezahlt werden müssen und die Preise für Erze, Metalle und Vorprodukte aus Metall hätten um 60,9% höher gelegen. Im September habe die Teuerungsrate noch bei 13,2% und im August bei 12,3% gelegen. ...

