Eine zuversichtlich stimmende Studie der UBS zur Lufthansa hat den Aktien der Fluggesellschaft am Montag Auftrieb verliehen. Trotzdem bleibt das Chartbild eingetrübt. Weiterhin am Boden verankert ist zudem ein Flugzeugtyp des Flugzeugbauers Airbus, welcher nach wie vor im Dienst der Kranich-Airline steht. UBS-Analyst Jarrod Castle von der Schweizer Großbank strich in der Studie seine Verkaufsempfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...