In der Nacht erreichte der Deutsche Aktienindex im elektronischen Handel zumindest ein neues Allzeithoch. Um 9 Uhr wird aber erst einmal mit einem verhaltenen Start gerechnet. Der Markt wird gestützt durch eine Wall Street, die sich am Freitag erholen konnte. Und der Ölpreis notiert schwächer, was die Hoffnung nährt, dass der Inflationsschub wie von den Zentralbanken vermutet nur vorübergehend ist. Alles, was die das Narrativ einer nur temporären Teuerung bestätigt, ist positiv für den Aktienmarkt. ...

