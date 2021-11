Der VW-Konzern will für sein grundlegend neues Elektromodell Trinity in der Nähe des Stammsitzes in Wolfsburg ein separates Werk errichten. Das Auto soll 2026 auf den Markt kommen. Die Markttechnik bei VW ist allerdings durchwachsen. Die Aktie zeigt gegenüber Premium-Herstellern wie Daimler relative Schwäche, was vor allem daran liegt, dass VW Volumenhersteller ist. Daimler ist mit geringeren Stückzahlen auf die Premiumklasse fokussiert, kann höhere Preise am Markt leichter durchsetzen. Das gelingt VW nur bedingt. Die Hoffnung ruht auf einem Ende des Chip- und Vorproduktemangels.



