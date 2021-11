Köln (ots) -Mit am Start sind z.B. Shirin David, Robin Schulz, Zoe Wees, Milky Chance, Lena, Mark Forster, LEA und Nico Santos++ Die Voting-Phase hat begonnenDie 1LIVE Krone - Deutschlands wichtigster Musikpreis - kommt am 09. Dezember 2021 endlich wieder dahin, wo sie hingehört: in die Jahrhunderthalle Bochum. Nun stehen auch die Nominierten in den sieben Voting-Kategorien fest. Welche Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr einen der heißbegehrten Preise gewinnen, hat der Sektor ab jetzt wieder selbst in der Hand, der Startschuss für die Voting-Phase ist gefallen. Gevotet werden kann bis zum 09. Dezember auf 1live.de oder in der 1LIVE App. Alle, die für ihre Lieblingskünstlerinnen und -künstler abstimmen, haben Chancen auf die heiß begehrten Tickets für die 1LIVE Krone Show.Die Nominierten 2021Die Kategorie 'Beste Künstlerin' wird entschieden zwischen LEA, Zoe Wees, Alice Merton, Lena, Shirin David und Mathea.Um die Auszeichnung als 'Bester Künstler' bewerben sich Marteria, Clueso, Bosse, RIN, Mark Forster sowie Danger Dan.Wer die Krone als 'Beste Band' in die Luft heben kann, entscheidet sich zwischen Bilderbuch, Milky Chance, Leoniden, Giant Rooks, ÄTNA und Provinz.Die 'Beste Single' heißt in diesem Jahr 'Faded Love' von Leony; 'Fireworks' von Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks; 'Colorado' von Milky Chance; 'Your Love' von ATB, Topic, A7S; 'Would I Lie To You' von Nico Santos oder 'Girls Like Us' von Zoe Wees.Für die Auszeichnung 'Bester Dance Act' gehen Topic, Felix Jaehn, Leony, Alle Farben, Purple Disco Machine und Robin Schulz ins Rennen.Um die Krönung als 'Bester Hip Hop Act' battlen sich Pashanim, Loredana, Kontra K, Montez, badmómzjay und Bausa.Auf den Preis als 'Bester Newcomer Act' können LUNA, 01099, ROTE MÜTZE RAPHI, JEREMIAS, Schmyt und Alli Neumann hoffen.Die Gewinnerinnen und Gewinner der 1LIVE Krone in den Kategorien 'Comedy' und 'Sonderpreis' werden, wie in den Vorjahren, von der 1LIVE Redaktion ausgewählt und im Rahmen der großen Gala-Show geehrt.Deutschlands größter Musikpreis - Großes Wiedersehen in BochumAls Hosts der 1LIVE Krone führen die Gäste und TV-Zuschauerinnen und -zuschauer in diesem Jahr Larissa Rieß und Philipp Isterewicz durch den Show-Abend. Das beliebte 1LIVE Moderations-Duo wird in seiner gewohnt unterhaltsamen Manier die Highlights aus einzigartigen Live-Performances, namhaften Laudatorinnen und Laudatoren und jubelnden Preisträgerinnen und Preisträgern präsentieren.Die 1LIVE Krone wird live im WDR Fernsehen sowie im Radio und Stream übertragen. Ab sofort entscheiden abermals die 1LIVE Hörerinnen und Hörer per Online-Voting welche der Nominierten eine 1LIVE Krone mit nach Hause nehmen dürfen. Die Tickets werden, wie üblich, nicht in den Verkauf gehen, sondern ausschließlich verlost. Jeder Voting Teilnehmer und jede Teilnehmerin haben dabei die Chance, Tickets für die Verleihung in der Jahrhunderthalle Bochum zu gewinnen. Die Produktion wird unter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden, behördlichen Auflagen im Rahmen der 2G+ Regelung umgesetzt.1LIVE Krone 2021Produktion 1LIVEModeration Larissa Rieß und Philipp IsterewiczOrt Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1, 44793Termin Donnerstag, 9. Dezember 2021Live in 1LIVE und auf 1live.de, Donnerstag, 09.12., 20.15 UhrLive im WDR Fernsehen, Samstag, 12.12.00.50 Uhr ARD/Das ErsteFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5072785