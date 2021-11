Eine größere Menge von Aktie der schwedischen OATLY GROUP könnte ab Dienstag auf den Markt gelangen. Dann endet eine Lockup-Frist für die im veganen Trend liegende Aktie. Heute vor Eröffnung der US-Börsen hat das Unternehmen neue Zahlen angekündigt.



Der Produzent und Vermarkter von Hafermilch war am 20. Mai mit ADS an die US-Börse gegangen, er wurde dabei von verschiedenen Prominenten unterstützt. Etwa der Schauspielerin Natalie Portman und Howard Schultz, früherer CEO bei STARBUCKS. Für 180 Tage gesperrte Aktienpositionen der Altaktionäre dürfen ab Dienstag über die Börse verkauft werden.



Die OATLY-Aktie befindet sich seit Mitte Juni in einem Abwärtstrend, sie markiert am Freitag ein Allzeittief bei 11,14 $, beendete den Handel aber mit einem Tagesplus von 4,6 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

OATLY GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de