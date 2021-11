Muss ich das Zehn-Finger-Schreiben beherrschen, um schnell tippen zu können? Und wenn ja, wie lerne ich es? Wir versuchen, euch diese Fragen zu beantworten. Lange Zeit galt: Wer schnell tippen will, der muss das Zehn-Finger-System beherrschen. Anfang 2016 veröffentlichten Forscher der Aalto Universität in Helsinki jedoch eine Studie, die klar gezeigt hat, dass Menschen auch sehr schnell tippen können, ohne alle zehn Finger einzusetzen. Heißt das jetzt, dass das Zehn-Finger-System Unsinn ist? Nein, denn wie so oft ist die Wahrheit ein wenig komplexer...

