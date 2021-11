Die Commerzbank hat endlich den Durchbruch bei den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern geschafft. Das wurde bereits am Freitag bekannt. Die Märkte haben das allerdings nicht euphorisch aufgenommen, was seine Gründe hat. Erste Experten zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Aktie steht nun aber an einer Marke, die Anleger bereits die letzten Wochen beschäftigte.Das Management der Commerzbank hat sich endlich mit den Arbeitnehmervertretern über die Details des Jobabbaus geeinigt. 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...