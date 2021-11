Original-Research: MagForce AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu MagForce AG



Unternehmen: MagForce AG

ISIN: DE000A0HGQF5



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 11,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



1.HJ 2021: FDA-Genehmigung für finale Zulassungsstudie liegt vor, Prognosen und Kursziel bestätigt, Rating: KAUFEN



Im Rahmen der Researchstudie (Anno) vom 20.07.2021 hatten wir bereits unsere Erwartungen postuliert, wonach die MagForce AG im ersten Halbjahr 2021 insgesamt niedrige Behandlungszahlen in Europa (Indikationsbereich: Glioblastom) ausweisen dürfte. Dies liegt insbesondere an den pandemiebedingten Schließungsmaßnahmen begründet, welche sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal zu niedrigen Patientenanfragen geführt hatte. Im Rahmen unserer bisherigen Researchstudie hatten wir erst für das zweite Halbjahr 2021 mit einem Anstieg der kommerziellen Behandlungen und damit der Umsatzerlöse gerechnet. Demzufolge lagen die Umsatzerlöse mit 0,19 Mio. EUR (VJ: 0,38 Mio. EUR) noch unterhalb des Vorjahreswertes. Aufgrund des unverändert niedrigen Umsatzniveaus liegt weiterhin keine Kostendeckung vor, so dass sowohl auf EBIT als auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses jeweils negative Werte ausgewiesen werden.



Mitte Oktober 2021 hat die MagForce AG von der FDA die Bedingungen für die Genehmigung des klinischen Protokolls für die finale Studienphase 2b erhalten. Nachdem die Gesellschaft die geforderten Unterlagen an die Zulassungsbehörde eingereicht hat, hat die FDA am 05.11.2021 das MagForce- Studienprotokoll und den Start der Stufe 2b genehmigt. Damit kann ein zeitnaher Beginn dieser Stufe 2b, im Rahmen dessen bis zu 100 Patienten eingezogen sind, erfolgen. Gemäß Unternehmensangaben können zur Beurteilung der Wirksamkeit wunschgemäß gezielte Biopsien verwendet werden. Im Rahmen der Studie soll dabei gezeigt werden, dass mit der MagForce-Technologie, Prostatapatienten gezielt und mit minimalen Nebenwirkungen behandelt werden können. Erste Ergebnisse sollen der FDA bereits nach 15 und nach 30 behandelten Patienten geliefert werden, um damit eine frühzeitige erste Indikation zum Studienziel zu liefern. Zeitgleich werden die Patientenbehandlungen fortgesetzt.



Im Rahmen der aktuellen Unternehmensmitteilung wurde der Sommer 2022 als voraussichtlicher Zulassungszeitpunkt bestätigt. Damit wird unsere bisherige Annahme (siehe Comment vom 18.10.2021), wonach wir mit dem Start der Kommerzialisierung ab dem zweiten Halbjahr 2022 gerechnet haben, bestätigt. Ein schneller Beginn der kommerziellen Behandlungen ist vor allem dadurch möglich, da die für die Kommerzialisierung notwendigen Behandlungszentren sowie das Personal bereits für die Durchführung der Zulassungsstudie im Einsatz sind. Ein Aufbau der Infrastruktur ist dementsprechend nicht notwendig. Wahrscheinlich ist jedoch, dass zu den aktuellen MagForce-Behandlungszentren in Texas, Washington und Florida bereits im Geschäftsjahr 2022 weitere Zentren hinzukommen, wodurch eine breitere regionale Abdeckung möglich wird.



Auch unsere Annahmen bei der Glioblastom-Behandlung in Europa wurden mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes sowie der nun erfolgten Kooperation in Spanien bestätigt. Wir erwarten, dass der aktuelle Bestand von vier NanoActivator-Geräten, neben Spanien, noch in Italien, Österreich und Deutschland ausgebaut wird, so dass in 2022 acht Behandlungszentren im Einsatz sind. Darüber hinaus soll die Kostenerstattung weiterhin im Fokus bleiben. So soll in Spanien an der Universitätsklinik Carlos Haya Malaga ein so genannter Investigator-Initiated Trial (IIT) durchgeführt werden, auf dessen Basis die Kostenerstattung erfolgen soll. Auch die Behandlungen in Polen sollen im Rahmen eines IIT die Grundlage für die Kostenerstattung darstellen.



Mit der Ausweitung des Behandlungsangebotes soll in Europa eine spürbare Steigerung der kommerziellen Behandlungen erreicht werden. Parallel dazu soll mit der erwarteten Zulassung in den USA auch bei der Prostata- Behandlung ab 2022 mit den Kommerzialisierungsaktivitäten begonnen werden. Nachdem das laufende Geschäftsjahr 2021 noch von niedrigen Umsatzerlösen geprägt sein dürfte, sollte die Gesellschaft ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 einen sichtbaren Umsatzsprung erreichen.



Bereits ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 sollte die MagForce AG in der Lage sein, erstmalig und auf allen Ergebnisebenen mit dem Break-Even zu erreichen. Da wir folglich unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen unverändert beibehalten, bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 11,00 EUR je Aktie. Wir vergeben weiter das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 15.11.21 (08:30 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 15.11.21 (10:00 Uhr))

