Unterföhring (ots) -Boom. ProSieben MAXX feiert dank ranNFL den erfolgreichsten Tag seiner Geschichte. Die Football-Übertragungen am Sonntag führen den Sender auf fantastische 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie in der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen Männer auf sensationelle 8,1 Prozent.7,3 Prozent Marktanteil (Z.: 14-49 J.) erreichte die ranNFL-Liveübertragungen beim 17:0-Sieg der Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks in den Quartern zwei und vier.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 15.11.2021 (vorläufig gewichtet)