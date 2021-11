Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der jüngsten Entspannung bleibt das Umfeld für Renten schwierig; aufgrund der erhöhten Inflation heben wir unsere Renditeprognosen für Bunds an, wenn auch nur moderat, so Ulf Krauss von der Helaba.Im Oktober schien es noch, als ob die Renditen nach oben ausbrechen würden, so die Analysten der Helaba. Im November sehe die Lage schon wieder etwas anders aus. Es gebe dafür mehrere Gründe: Erstens habe die Richtung der US-Renditen wieder gedreht. 10-jährige US-Treasuries hätten nicht ihre Jahreshöchststände vom März bei etwa 1,75% erreicht, sondern seien vorher abgebogen und hätten zuletzt bei rund 1,5% notiert. ...

