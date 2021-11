Krefeld (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnung, dass die Inflation in den USA den Höhepunkt bereits überschritten hat, hat sich nicht erfüllt, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Die Preissteigerungsrate sei im Oktober auf 6,2% gestiegen, das höchste Niveau seit mehr als 30 Jahren. Die FED dürfte damit unter Druck geraten, die geldpolitische Wende zu beschleunigen. Am US-Anleihenmarkt herrsche allerdings Gelassenheit, wobei die jüngste Kursentwicklung durchaus als Warnung verstanden werden könne - aber nicht vor einer ausufernden Inflation, sondern vor schwachem Wachstum. ...

