DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta016/15.11.2021/09:55) - Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG (ISIN DE000A2TSU21, die "Gesellschaft") hat heute Ronald Meyer, ehemaliger President und COO von NBCUniversal, und Sophie Jordan, u.a. tätig für die beIN Media Group, als neue Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Ronald Meyer wird die Position des Vorstandsvorsitzenden und Sophie Jordan die Position der Co-Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

Der bisherige CEO Vincent Grimond wird die Gesellschaft im gegenseitigen Einvernehmen mit der Gesellschaft verlassen und der Gesellschaft weiterhin beratend zur Seite stehen.

Mitteilende Person: Tarek Malak (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

(Ende)

Aussender: Wild Bunch AG Adresse: Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: René Schwuchow Tel.: +49 30 880 91-746 E-Mail: rschwuchow@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu

ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

