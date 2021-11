GoldMining ersetzt die bestehende Nettoproduktionslizenzgebühr von 1,33 % für sein brasilianisches Cachoeira-Projekt durch eine 0,5 %ige Nettoproduktionslizenzgebühr mit Rückkaufoption, Karora Resources erzielt bei seiner Goldproduktion den zweiten Quartalsrekord in Folge und Uranium Energy macht einen spektakulären Schritt, denn mit der Übernahme von Uranium One Americas schafft Uranium Energy das größte Uranbergbauunternehmen in den USA.