Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax hält sich stabil ++ Airbus: Großaufträge im Anmarsch ++ Johnson & Johnson will sich aufspalten.

> MÄRKTE & KURSE | Zum Ausklang der vergangenen Handelswoche konnten die US-Anleger ihre Besorgnis über die steigenden Inflation abschütteln. Alle drei großen US-Indizes landeten am Freitag in der Gewinnzone, auch weil der Optimismus für die Technologiewerte zunahm. Bei den Einzelwerten stand vor allem der Pharmakonzern Johnson & Johnson mit seinen Aufspaltungsplänen im Fokus. Der Dow schloss 0,50 % fester bei 36.100 Punkten. Der S&P 500 (0,72 % auf 4.682 Punkte) und der Nasdaq 100 (1,04 % auf 16.199 Punkte) beendeten den Handel noch höher als der US-Leitindex. In Deutschland ist unterdessen die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals auf einen Wert von über 300 gestiegen. Corona dürfte damit wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken. Die chinesische Industrieproduktion ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 % gestiegen. Ökonomen hatten im Vorfeld nur ein von 3 % erwartet. Der Dax eröffnete heute 0,09 % fester bei 16.109 Punkten.

Gute Nachrichten gab es von Airbus.

