Fettdruck wird als hilfreich für die Nutzer:innen angesehen: Diese könnten so schneller erkennen, was im Text wichtig ist. Doch hilft er auch bei SEO? Fettdruck ist insbesondere deswegen beliebt, weil er den Nutzer:innen helfen soll, den Text zu überfliegen. Da die wichtigen Schlagwörter und Satzteile den Lesenden quasi entgegenleuchten, sollen die Leser:innen einfacher und schneller durch den Text kommen. In den Google SEO Office-Hours vom 12. November 2021 hat John Müller nun bestätigt: Fettdruck hilft auch für die Suchmaschinenoptimierung. ...

