Shopping-Aktivitäten werden zunehmend im Internet abgewickelt. Laut einer Statista-Studie wächst das weltweite Marktvolumen im E-Commerce bis 2025 jährlich um 6,5%. Drei Geschäftsmodelle stechen dabei für uns heraus.Etsy betreibt einen Online-Marktplatz für selbstgemachte Produkte, Vintage-Artikel sowie Kreativbedarf, worunter Werkzeuge und Inhaltsstoffe fallen, die wiederum zur Herstellung künstlerischer Produkte dienen. Damit will der US-Konzern ein einzigartiges Einkaufserlebnis kreieren, denn Käufer kommen dorthin, um etwas zu kaufen, was sie anderswo nicht finden können. Gleichzeitig erhält der Plattformbetreiber damit Rückenwind vom "Do-it-yourself"-Trend. Knapp 90 Mio. monatlich aktive Käufer zählte die virtuelle Verkaufsfläche per Ende September (Vj.: 68,8 Mio.). Das Gros der Umsätze generiert das Unternehmen durch eine festgelegte Provision von 5% auf alle auf der Plattform verkauften Artikel sowie eine Einstellungsgebühr. In den vergangenen fünf Jahren ...

