DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ACCOR 17/24 ACRA FR0013233384 16.11.2021 HZE/EOT
ACCOR 15/23 FR0012949949 16.11.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ACCOR 17/24 ACRA FR0013233384 16.11.2021 HZE/EOT
ACCOR 15/23 FR0012949949 16.11.2021 HZE/EOT
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