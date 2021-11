Global X bietet mit drei neuen ETFs das Engagement in die Themen Biotechnologie, US-Infrastruktur und Cloud Computing. 15. November 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). Seit Donnerstag sind drei neue Exchange Traded Funds des Emittenten Global X über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Mit dem Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF, dem Global X U.S. Infrastructure Developments UCITS ETF und dem Global X Cloud Computing UCITS ETF erweitert Global X seine Produktpalette an thematischen ETFs für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...