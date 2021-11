Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag wenig verändert präsentiert, nachdem es in den ersten Handelsminuten mit den heimischen Aktienindizes noch etwas hinab gegangen war. Der ATX notierte kurz vor zehn Uhr mit plus 0,13 Prozent bei 3.885,91 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,09 Prozent auf 1.954,67 Zähler.Wichtige konjunkturelle Impulsgeber blieben zunächst aus. Im Verlauf des Vormittags wird ...

