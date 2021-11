Trotz Hurrikan "Ida", den Überschwemmungen in Westdeutschland und der Corona-Pandemie wächst beim Versicherungskonzern Talanx der Optimismus. Der Nettogewinn werde in diesem Jahr das obere Ende der erst im August auf 900 bis 950 Millionen Euro erhöhten Spanne erreichen, teilte Talanx am Montag mit.

