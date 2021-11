DJ PTA-CMS: Jost AG: Gründung einer Tochtergesellschaft - JC Beteiligungs GmbH

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Lauf (pta023/15.11.2021/10:40) - Die Jost AG hat eine 100%-ige Tochtergesellschaft, die JC Beteiligungs GmbH, gegründet. Sie wurde mit einem Stammkapital von 25.000 EUR ausgestattet und hat ihren Sitz in Lauf a. d. Pegnitz. Gegenstand des Unternehmens ist: Gründung, Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ziel mit dieser Gesellschaft ist, sich an anderen interessanten Unternehmen zu beteiligen

Jost AG Alexander Jost, Vorstand

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen Steuerberatungskanzleien im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Die Jost AG ist seit 1999 börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via mail an info@jost-ag.com.

(Ende)

Aussender: Jost AG Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Jost Tel.: +49 9123 179-120 E-Mail: k.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com

ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1636969200428 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 04:40 ET (09:40 GMT)