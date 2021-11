München (ots) -Paula, 34, Tänzerin und ZahnarzthelferinSeit wann bist du Single und wie viele Beziehungen hattest du schon?Ich bin seit ungefähr vier Jahren Single. Ich hatte zwei große, lange Beziehungen. Dazwischen nur Kennenlernen.Auf was freust du dich am meisten?Auf nette Gespräche und mit meinem Adam etwas Zeit zu verbringen. Kuscheln auf jeden Fall. Darauf freue ich mich.Du würdest also sofort kuscheln?Wenn man ein bisschen Zeit miteinander hat, dann lernt man sich etwas kennen und bekommt Vertrauen zueinander. Dann ist er nicht mehr so ganz fremd. Natürlich wird man nicht direkt kuscheln, sondern man wird erst etwas reden, vielleicht gemeinsam schwimmen, tanzen, trinken oder ein Abendessen vielleicht. Dann wird das klappen! (lacht)Was haben deine Freunde und deine Familie zu deiner Teilnahme gesagt?Meine Mama ist sehr, sehr locker. Sie hat gesagt, mach, was ein Herz dir sagt, ich stehe bei dir. Von meinen Freunden waren manche pro und manche contra. Ich habe mit ihnen geredet und gesagt, dass es nicht so schlimm sein wird. Wir sind sowieso nackt auf die Welt gekommen, daran ist nichts schlimm. Deutschland ist ein FKK-Land, ist doch kein Problem.Dann haben sie gesagt, wenn du das unbedingt machen möchtest, wir stehen bei dir und werden es uns anschauen. (lacht)Wie wird es für dich sein, nackt zu daten?Ein neues Erlebnis, ich habe das noch nie gemacht. Ich lasse mich überraschen, wie es sein wird, ich hoffe, gut und ganz schön.Gibt es für dich ein No-Go?Ja, Männer, die mich ohne Erlaubnis anfassen, das geht nicht. Wenn ein bisschen mehr passiert, müssen beide zustimmen. Nicht einfach zugreifen.Findest du dich mutig, weil du mitmachst?Ja, ich bin eine sehr mutige Frau. Um bei "Adam sucht Eva" zu sein, muss man mutig sein. Weil das eine Sache ist, die nicht jeder machen möchte oder sich traut. Das ist für mich auch eine Art Beweis, dass ich sehr mutig bin und Mut ist sehr wichtig im Leben.Möchtest du damit auch ein Vorbild für andere Frauen sein?Ich möchte, dass durch meine Erfahrung auch andere Frauen Mut bekommen und keine Angst haben und sich schämen. Man ist so, wie man ist. Man soll sich zeigen, wie man ist. Jede Frau ist schön, jeder Körper ist schön und wir Frauen halten zusammen.Was ist das Verrückteste, das dir bei einem Date je passiert ist?Einmal hatte ich ein Date und wir haben in einem Restaurant etwas gegessen. Auf einmal war eine Schabe in meinem Kartoffelpüree. Ich habe drauf gebissen und dann hat es aus meinem Mund geblutet. Das hat den ganzen Abend kaputt gemacht. (lacht)Wie soll dein Traumpartner sein?Verständnisvoll und ein mutiger Mann, der zu mir steht. Er sollte offen sein und mich zum Lachen bringen. Manchmal bin ich nämlich etwas ernst, obwohl ich Brasilianerin bin. Ich wünsche mir einen Mann, der Humor hat. Also ein bisschen mehr Humor als ich. (lacht)Wie bringt man dich zum Lachen?Das ist ganz leicht, es reicht ein guter Witz, dann lache ich schon. Oder eine gute Geschichte oder eine lustige Lebenserfahrung.Welchen Promi würdest du gerne daten, vielleicht sogar in der Sendung?Es ist mir egal, ob Künstler, Moderator, Sportler oder Schauspieler. Sie sind alle willkommen. (lacht) Aber ich habe keinen Namen im Kopf. Ich hoffe, es sind nette und offene Promis und keine Diven dabei.Dann kommt ein Mann mit einem großen Ego eher nicht für dich in Frage?Das wird nicht funktionieren. Wenn ein Mann ein zu großes Ego hat und sich zu wichtig fühlt, dann ist das ein Zeichen, dass kein Platz für mich da ist. Dann wird er nur an sich denken und nicht an die Frau. Und ich laufe niemandem hinterher. Das habe ich früher gemacht, als ich jung war, aber heute mache ich das nicht mehr, ich habe gelernt.Würdest du auch um einen Mann kämpfen?Ich würde auch um ihn kämpfen. Aber nur, wenn er zeigt, dass er mich haben möchte. Er muss wissen, was er möchte.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5072985