"Ready for take off" - Start unserer neuen YouTube-Serie "AIR TEAM" ab MontagDie Bundeswehr veröffentlicht die mittlerweile zwölfte YouTube-Serie - und setzt neue Akzente: Die Serie "AIR TEAM (https://www.youtube.com/watch?v=Rb-jG2gNkCU)" begleitet ab dem 15. November 2021 die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 "Boelcke" aus Nörvenich mit dem Kampfjet Eurofighter zur internationalen Übung "Blue Flag" nach Israel.Das Drehbuch wurde dabei durch den authentischen Alltag der Protagonistinnen und Protagonisten geschrieben. Für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer ist das ein spannender Einblick in die eindrucksvollen und komplexen Berufsbilder bei der Luftwaffe.Die insgesamt 20 Folgen werden vom 15. November bis 16. Dezember von Montag bis Donnerstag auf dem YouTube Kanal "Bundeswehr Exclusive (https://www.youtube.com/channel/UCZPAni75bkLnjGO8yhuJpdw)" zu sehen sein. Die Uploads sind für 17:00 Uhr geplant. Zusätzlich wird es an den Wochenenden Specials zu wichtigen Themen rund um den Eurofighter und das Taktische Luftwaffengeschwader geben.Hintergrund:Die positiven Reaktionen auf vergangene Produktionen und die kontinuierlich steigenden Klick- und Abonnentenzahlen unserer Kanäle zeigen immer wieder den gesteigerten Informationsbedarf und das Interesse an der Bundeswehr, vor allem in der Gruppe junger Menschen in der Berufsorientierungsphase. Die Inhalte des YouTube-Kanals "Bundeswehr Exclusive" begeistern aktuell 488.000 Abonnenten, die hauptsächlich der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren angehören. Damit erreichen die Kampagnen der seit vielen Jahren erfolgreichen Arbeitgeberkommunikation genau die relevante Kernalterszielgruppe.Die Bundeswehr gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands: Im Trendence-Fachkräfte-Barometer sind wir auf den ersten Platz gewählt worden. Auch bei Schülerinnen und Schülern bleibt die Bundeswehr mit Platz zwei weiter hoch im Kurs. Dieses positive Bild spiegelt sich auch in den Bewerbungen wider: Die Anzahl der Bewerbenden hat sich bis August 2021 um bisher 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.