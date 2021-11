Der Skandal um den Mod "Hot Coffee" kostete Publisher Take-Two 2006 über 163 Millionen Dollar. Der Quellcode in der Wiederauflage könnte den neuerlichen Verkaufsstopp erklären. "Grand Theft Auto (GTA): The Trilogy - The Definitive Edition" heißt das Remaster-Paket aus den Teilen "GTA III", "GTA: Vice City" und "GTA: San Andreas", das letzte Woche herausgekommen ist. Rockstar Games nahm das Spiel jedoch kurze Zeit später wieder vom Markt und sperrte den Zugang über digitale Wege. Berichten zufolge enthält es versteckt nicht-lizensierte Musik, vollständige Skripte mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...