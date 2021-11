Unterföhring (ots) -- Dokumentarfilm über das tragische Schiffsunglück der Costa Concordia im Jahr 2012- Aufwändig produziertes Sky Original mit bisher unveröffentlichtem Material, exklusiven Zeitzeugen und Beteiligten, aufwändiger Reenactment-Szenen und minutiöser Dokumentation der dramatischen Evakuierungsaktion- Produziert von Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit Sky Studios- Zum 10. Jahrestages des Unglücks ab 13. Januar exklusiv bei Sky Documentaries und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sowie auf Abruf über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) empfangbarUnterföhring, 15. November 2021 - Es ist Nacht. Ein hell erleuchtetes Passagierschiff kreuzt gefährlich nah vor der Küste der kleinen italienischen Insel Giglio. Zu nah und zu schnell. Obwohl es in diesem Gebiet zahlreiche Felsen im Wasser gibt.Es ist der 13. Januar 2012 als die Costa Concordia einen der Felsen rammt. Für 32 Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Was genau ging in dieser schicksalhaften Nacht vor sich? Wie konnte es zu dem Unglück kommen? Wie verhielten sich die Mannschaftsmitglieder, wie die Passagiere, die Retter?Genau zehn Jahre nach dem Unglück rekonstruiert das Sky Original "Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe" anhand der Aufzeichnungen des Voice-Recorders von der Brücke und des offiziellen Funkverkehrs mit der Küstenwache minutiös die dramatischen Stunden nach der Kollision. Mit neuen Zeitzeugen, die sich z.T. bisher nicht vor der Kamera geäußert haben, und neuen Erkenntnissen beleuchtet der Film die Ereignisse dieser Nacht aus verschiedenen Perspektiven und liefert dank aufwändiger Reenactment-Szenen ein umfassendes Bild der Vorgänge an Bord und auf Seiten der Retter und Hilfskräfte.Zu sehen ist der packende 90-minütige Sky Dokumentarfilm, produziert von Zeitsprung Pictures GmbH in Zusammenarbeit mit Rai Documentari und Sky Studios, am 13. Januar exklusiv auf Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf via Sky Q.Produzent Till Derenbach von Zeitsprung Pictures: "Hundert Jahre nach dem Untergang der Titanic war es bei der Costa Concordia am Ende nur der Wind, der eine noch größere Katastrophe verhinderte. Unsere Dokumentation zeichnet mit Passagieren, Crew-Mitgliedern, den Rettern, aber auch den Juristen, die das Geschehen gerichtlich aufgearbeitet haben, ein sehr eindringliches Bild der Unglücksnacht."Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Die Havarie der Costa Concordia war eine der tragischsten Schiffsunglücke Europas. Zum zehnten Jahrestag der Katastrophe zeigen wir zum Teil unveröffentlichtes Archiv-Material, lassen Zeugen und Betroffene erstmals zu Wort kommen und schildern neue Erkenntnisse zu dieser schicksalhaften Nacht. Damit ist das Sky Original sicherlich die bislang umfassendste Doku-Produktion zu diesem zeitgeschichtlich herausragenden Thema und ein weiterer Meilenstein im Ausbau unserer Dokumentations-Strategie."Ausführender Produzent ist Till Derenbach, Regie führt Michael Mueller. Executive Producer seitens Sky sind Christian Asanger, Frank Jastfelder und Florian Weber. Die Dokumentation wird im Auftrag von Sky von Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit Rai Documentari sowie in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert und von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios vertrieben.Über "Sky Documentaries":Sky Documentaries (https://www.sky.de/programm/film-serien-news/neue-sendermarke-sky-documentaries) macht es sich zur Aufgabe mit hochkarätigen, lebensnahen und authentischen Produktionen von preisgekrönten Filmemachern, darunter NBCU-, HBO- und SHOWTIME®-Formate sowie neue Sky-Originals die Story hinter der Story aufzudecken. Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandhttps://www.sky.de/Kontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5073051