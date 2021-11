Markttiming ist eine der größten Herausforderungen. Dies wird derzeit insbesondere durch die Eingriffe Dritter in die Märkte erschwert. In der aktuellen Silberanalyse gehen die Analysten von Midas Touch Consulting dieser Situation auf den Grund.

Silber: Ein Geduldsspiel!

Eine der schwierigsten Aufgaben beim Marktspiel besteht darin, die Höchst- und Tiefststände der Märkte aus der Perspektive des Timings zu bestimmen. Der offensichtlichste Grund dafür ist die Komplexität der Zeitfunktion selbst, und andere Aspekte sind in der Vielzahl der Variablen begründet, aus denen sich die Märkte zusammensetzen. Wenn man die Märkte in Ruhe lässt, haben sie einen natürlichen Rhythmus wie ein Atemzug, aber es wird wesentlich schwieriger, Talsohlen und Höchststände vorherzusagen, wenn man sich in den Markt einmischt. Leider erreicht die Einmischung in Krisenzeiten ihren Höhepunkt. Das bedeutet, dass eine Wirtschaft, die sich in einer Krise befindet, mehr Aufmerksamkeit von Politikern erhält (oft aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren), was die natürliche Entschlossenheit der Märkte beeinflusst. Solche Interpretationen und ultimativen Eingriffe in den Markt können sich massiv auf das harmonische Timing von Zyklushochs und -tiefs auswirken: Silber, das Geduldsspiel. Glücklicherweise ist es nicht notwendig, den Ein- und Ausstieg in den Markt genau zeitlich aufeinander abzustimmen. Entscheidend ist die Berechnung des Risikos selbst und das Verhältnis zwischen diesem Risiko und den erwarteten Erträgen. Ferner ist eine strenge Verwaltung des Handels selbst erforderlich.

Gold gegenüber Silber Monatschart, Risiko versus Ertrag:

Anstatt sich jedoch von den Erzählungen der politischen Entscheidungsträger ablenken zu lassen, die das Unvermeidliche möglicherweise sogar noch um Jahre hinauszögern, konzentrieren wir uns auf die technischen ...

