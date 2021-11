In der letzten Woche hat die Liste der börsennotierten Automobilhersteller weiteren Zuwachs bekommen. Rivian (WKN: A3C47B) ist an die Börse gegangen und wurde dort mit viel Euphorie begrüßt. Rivian war aber bei Weitem nicht der einzige junge Autohersteller, den es in diesem Jahr an die Börse gezogen hat. Schon vor einigen Monaten ist Lucid (WKN: A3CVXG) über den Umweg der Fusion mit einer Special Purpose Acquision Company (SPAC) an die Börse gestolpert. Erst war die Kursreaktion eher verhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...