DGAP-News: Blackhawk Growth Corp. / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

MindBio Therapeutics von Blackhawk Growth erreicht mit erfolgreichem Abschluss der Behandlung von 59 Patienten weiteren Meilenstein bei klinischer Phase 1-Studie zur Psychedelika-Mikrodosierung



15.11.2021 / 12:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver (British Columbia), den 15. November 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) ("Blackhawk") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft MindBio Therapeutics ("MindBio") einen weiteren Meilenstein für seine klinische Phase-1-Studie mit LSD in Mikrodosierung erreicht hat: 59 Teilnehmer haben die Studie mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Die klinische Studie ist die erste und größte klinische Sicherheitsstudie ihrer Art weltweit. MindBio ist ein fachübergreifendes Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen leistet, indem es psychedelische Arzneimittel, technologiegestützte Interventionen für die psychische Gesundheit und psychedelisch gestützte Psychotherapien einsetzt. MindBio ist auf dem besten Weg, seine klinische Phase-1-Studie mit 80 gesunden Teilnehmern bis April 2022 abzuschließen. In dieser einzigartigen Studie wird den Studienteilnehmern das Medikament von einem Arzt verschrieben und sie nehmen es mit nach Hause, so wie sie ein Antidepressivum einnehmen würden. Die Teilnehmer der klinischen Studie werden anhand einer umfassenden Reihe psychometrischer und biometrischer Merkmale bewertet, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments zu ermitteln. LSD ist ein Psychoplastogen, eine schnell wirkende Klasse von Therapeutika, die in der Lage ist, die strukturelle und funktionelle neuronale Plastizität rasch zu fördern, und ein Potenzial für die Behandlung von Krankheiten in der Psychiatrie aufweist (1). Bei der Mikrodosierung nehmen die Patienten regelmäßig eine kleine Menge des Medikaments ein. In größeren Dosen ist LSD eine halluzinogene Droge, die Kognition und Wahrnehmung verändert, aber in viel kleineren "Mikrodosen" ist das Medikament subperzeptiv, d. h., die Patienten können die Droge einnehmen, ohne ihre halluzinogene Wirkung zu bemerken, erhalten aber dennoch den medizinischen Nutzen und können ihren normalen Tagesablauf fortsetzen. "Dies ist eine äußerst spannende Arbeit", sagt Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. "Unsere klinische Studie ebnet den Weg für die Entwicklung einer Klasse neuer Medikamente, die neuartige und wirksame Lösungen für die Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen bietet. MindBio demonstriert weiterhin, wie sein außergewöhnliches Team von Medizinern und Ingenieuren sich der Entwicklung von Produkten widmet, die das Leben der Menschen maßgeblich positiv beeinflussen können. Ich freue mich darauf, die Aktionäre über den Fortgang der Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten." 1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6149016 Über Blackhawk Growth



Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods und MindBio Therapeutics. Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst in einem überdurchschnittlichen Tempo. Blackhawk veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com



Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der zukünftigen Aktivitäten von MindBio Therapeutics Pty Ltd. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

15.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de