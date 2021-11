DJ Bayer testet Nierenmittel Finerenon auch in Studie mit Kindern

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer erweitert sein klinisches Entwicklungsprogramm des Nierenmittels von Finerenon um eine Phase-III-Studie bei Kindern und Jugendlichen mit chronischer Nierenerkrankung. Die Studie soll laut Mitteilung etwa 200 Patienten umfassen.

Im Juli wurde Finerenon unter dem Markennamen Kerendia in den USA für erwachsene Patienten mit chronischer Nierenerkrankung zugelassen. Finerenon wurde auch in der Europäischen Union (EU) und in China sowie in mehreren anderen Ländern weltweit zur Marktzulassung eingereicht; diese Anträge werden derzeit geprüft.

