Kitzbühel in Tirol bleibt weiterhin ein besonders teures Pflaster für Häuser und Villen. Auch heuer im zweiten Quartal sind dort bei Wohnimmobilien-Transaktionen die höchsten Preise in ganz Österreich erzielt worden. In Aurach bei Kitzbühel wechselten zwei Villen für 16,4 Mio. beziehungsweise 9,8 Mio. Euro den Besitzer, in Kitzbühel selbst ein Einfamilienhaus für 14,8 Mio. Euro. Das zeigt eine Grundbuch-Auswertung ...

