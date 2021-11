Die Koalitionsverhandlungen haben offenbar das Thema Provisionsvergütung in der Lebensversicherung gestreift. Die Positionen der beteiligten Parteien zum sogenannten Provisionsdeckel sind offenkundig. Allein die Tatsache, dass das Thema wieder auf der Agenda steht, sorgt jedoch für Bedenken innerhalb der Branche. Die Sorge unter den Vermittlern, die kommende Bundesregierung könnte einen sogenannten Provisionsdeckel in der Lebensversicherung einführen, wurde mit der Beteiligung der FDP an den Koalitionsverhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...