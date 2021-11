Schlüchtern (ots) -Für den Live-Stream "Viva la Klartext!" hat Peter Hofmann, Geschäftsführer der jungen Ausbauhaus-Marke Living Haus (https://www.livinghaus.de ), sein Sofa schon so manchen Kilometer durch die Republik gefahren. Am Samstag, 20. November, ab 11 Uhr begrüßt er darauf im legendären Bauhaus in Dessau gleich eine ganze Reihe an Gästen, um Bauherren all die Antworten zum Thema Hausbau zu liefern, die sie am meisten interessieren: Wie kann ich mit einem Ausbauhaus Geld sparen, welche Investitionen zahlen sich langfristig aus, wie viel Förderung kann ich für meine Finanzierung einplanen und wie finde ich ein Grundstück? "Das sind die Fragen, die mir am meisten gestellt werden", erklärt Hofmann. "Im normalen Format mit einem Gast-Experten dreht sich alles um einen Themenschwerpunkt. Deshalb wollen wir als eine Art Spezialausgabe den gesamten Bauprozess abbilden und haben uns deshalb die passenden Gesprächspartner ins Bauhaus eingeladen." Während des Streams können Bauherren live auf den Living Haus YouTube- und Facebook-Kanälen ihre Fragen stellen, die die Experten dann in der Sendung beantworten.Hausbau, Finanzierung + Förderung, Grundstück, ErfahrungsberichteAb 11 Uhr spricht Hofmann über die Möglichkeiten beim Bau eines Ausbauhauses und klärt mit einem Coach der DIY Academy, welche Arbeiten Bauherren sinnvoll selbst erledigen und damit Geld beim Hausbau sparen können. Ab 11.50 Uhr dreht sich alles um Finanzierung und Förderung. Ab 12.40 Uhr hat Hofmann dann einen Immobilienexperten bei sich auf dem Sofa, der Tipps zur Grundstückssuche gibt, und ab 13.20 Uhr berichten Living Haus Bauherren aus erster Hand, wie es denn beim Bau eines Living Hauses tatsächlich zugeht.Mit der Anzahl der Gäste steigt auch die Dauer von einer Dreiviertelstunde auf rund drei Stunden: "Wir wollen thematisch zwar in die Breite gehen, aber das sollte nicht zu einem Speed-Dating werden. Deshalb haben wir uns gesagt, wir nehmen uns diesmal die Zeit, machen die Sendung länger und gehen auf den Samstag, wo viele angehende Bauherren Zeit haben, um über ihre Zukunft in ihrem neuen Zuhause nachzudenken", sagt Hofmann. Deshalb ist die Live-Sendung in einzelne Abschnitte unterteilt, damit Bauherren gezielt dann einschalten können, wenn das Thema besprochen wird, das für sie aktuell relevant ist.Zuschauer können bereits im Vorfeld ihre Fragen auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal von Living Haus posten.Weiterführende Links:Programm der Sendung: https://www.livinghaus.de/go/klartextLiving Haus auf YouTube: https://www.youtube.com/LivingHausDeutschlandLiving Haus auf Facebook: https://www.facebook.com/living.fertighausLiving Haus auf Instagram: https://www.instagram.com/living_hausÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/5073230