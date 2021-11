Valneva 2.94% rockinvestment (20TST002): "Neuaufnahme von Valneva!!" Der französische österreichische Impfstoffentwickler Valneva wird neu in das Depot aufgenommen. Der Grund hierfür ist, dass ich in dieser Aktie enormes Kurspotenzial sehe. Valneva wird 60 Millionen Corona-Impfdosen an die EU bis 2023 liefern und es ist nur eine Frage der Zeit bis weitere Länder den Impfstoff ordern. Wir haben einen Großteil der Postion von American Lithium verkauft, da ich kurzfristig in der Aktie von Valneva mehr Potenzial sehe. Liebe Grüße Ihr Thomas von RockInvestment Über Valneva Das Unternehmen ist in den verschiedenen Branchen Pharma und Biotechnologie tätig. Valneva ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus ...

