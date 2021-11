Auf die jüngsten Zahlen von Plug Power reagierten die Aktionäre zunächst negativ. Am Mittwoch ging es nach der Vorstellung der jüngsten Ergebnisse an der Börse zeitweise um mehr als sechs Prozent in die Tiefe. Wer dort schon den Beginn eines größeren Crashs gekommen sag, dürfte in den letzten Tagen aber angenehm überrascht worden sein.Noch in den Abendstunden des Mittwochs konnte Plug Power (US72919P2020) weite Teile der vorherigen Verluste wieder ausgleichen. Am darauffolgenden Donnerstag gaben die Käufer noch einmal mehr Gas uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...