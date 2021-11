DGAP-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Prognose

HELMA Eigenheimbau AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021



15.11.2021 / 13:08 CET/CEST

Lehrte, 15. November 2021 - Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 anzuheben. Auf der Basis der positiven operativen Entwicklung und starken Auftragslage im laufenden Geschäftsjahr wird erwartet, dass der Konzernumsatz mindestens 5 % oberhalb der bisherigen Guidance von 300-310 Mio. EUR (GJ 2020: 274 Mio. EUR) liegen und zu einem Konzern-EBT von mindestens 27,0 Mio. EUR (GJ 2020: 22,5 Mio. EUR) führen wird. Damit würde das Konzernergebnis vor Steuern in 2021 um über 20 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und spürbar oberhalb der bisherigen Prognose von 25,5-26,0 Mio. EUR liegen. Trotz der aktuellen Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten, mit welchen die gesamte Immobilienbranche zu kämpfen hat, sieht sich die HELMA-Gruppe zudem unverändert auf einem sehr guten Weg, die mittelfristige Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen und somit bei hoher Profitabilität eine signifikante Steigerung der Umsatzerlöse in den kommenden Jahren zu erzielen. So wird bis spätestens für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatz von über 400 Mio. EUR gerechnet. Zudem steht bei der Ausweitung der Umsatzerlöse unverändert die kontinuierliche Steigerung der Profitabilität im Fokus, sodass angestrebt ist, die EBT-Marge bis 2024 auf ein Niveau von über 10 % zu steigern. Folglich würde das Konzern-EBT spätestens im Geschäftsjahr 2024 erstmalig einen Betrag von 40 Mio. EUR überschreiten. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 werden am 2. März 2022 veröffentlicht.



