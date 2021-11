Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007



Anlass der Studie: Q1 2021/22 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.11.2021

Kursziel: EUR26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.02.2020 (vorher: hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 25,00 auf EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Der Umsatz in Q1 21/22 stieg um 5,6 % auf EUR86,7 Mio. (FBe: EUR86,8 Mio.; Q1 20/21: EUR82,1 Mio.) und lag damit sehr nahe an unserer Prognose. Allerdings lag das EBIT in Q1 21/22 mit EUR6,8 Mio. (FBe: EUR4,2 Mio.; Q1 20/21: EUR4,5 Mio.) deutlich über unseren Erwartungen, was vor allem auf eine höhere Profitabilität in Ostmitteleuropa zurückzuführen ist, als wir angenommen hatten. Die Geschäftsführung warnte in dem im September veröffentlichten Geschäftsbericht 2020/21, dass steigende Werbeausgaben sowie höhere Personal- und Materialkosten zu einem leichten Rückgang der Gewinne in Ostmitteleuropa im laufenden Geschäftsjahr führen könnten. Üblicherweise erwirtschaftet SWA mehr als die Hälfte des Jahresgewinns im Weihnachtsquartal. Dennoch haben wir aufgrund der guten Entwicklung in Q1 unsere EBIT-Prognose für das Gesamtjahr von EUR24,6 Mio. auf EUR26,0 Mio. angehoben - also an das obere Ende der im Geschäftsbericht genannten Prognose von EUR24 Mio. bis EUR26 Mio. Mit dieser Prognose unterstellen wir einen Rückgang des EBITs in Ostmitteleuropa um 10,5 % J/J - von EUR14,7 Mio. auf EUR13,2 Mio. - in den verbleibenden drei Quartalen des Jahres. Wir haben unser Kursziel von EUR25 auf EUR26 angehoben, um die Erhöhung unserer Prognosen für 2021/22 und die Folgejahre zu widerspiegeln. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 25.00 to EUR 26.00.

Abstract:

Q1 21/22 sales rose 5.6% to EUR86.7m (FBe: EUR86.8m; Q1 20/21: EUR82.1m) and were very close to our forecast. However, Q1 21/22 EBIT of EUR6.8m (FBe: EUR4.2m; Q1 20/21: EUR4.5m) was well above our expectation due mainly to higher profitability in East Central Europe than we had modelled. Management cautioned in the 2020/21 annual report published in September that rising advertising expenditure as well as higher personnel and material costs could result in a slight decline in East Central Europe profits during the current financial year. SWA customarily generates over half of its annual profit during the Christmas quarter. Nevertheless, on the basis of the strong Q1 21/22 performance, we have revised up our full year EBIT forecast from EUR24.6m to EUR26.0m - i.e. to the upper end of the EUR24m-EUR26m guidance given in the annual report. This forecast assumes a 10.5% y-o-y decline in East Central Europe EBIT - from EUR14.7m to EUR13.2m - during the remaining three quarters of the year. We have raised our price target from EUR25 to EUR26 to reflect the increase in our forecasts for 2021/22 and subsequent years. We maintain our Buy recommendation.



