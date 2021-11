Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) ("Empress Royalty" oder das "Unternehmen") https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/empress-royalty-corp/ stellt ein Update zu seinem Investitionsportfolio und seinen Bergbauunternehmenspartnern bereit.

"Die spannenden Fortschritte bei allen unseren Beteiligungen zeigen, dass Empress Royalty in der Lage ist, in qualitativ hochwertige Projekte mit starken Managementteams zu investieren, die sowohl für unsere Aktionäre als auch für die Aktionäre unserer Bergbauunternehmenspartner langfristige Werte schaffen", sagte Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. "Diese Projektaktualisierungen sind die Katalysatoren für Empress Royalty, um im Jahr 2022 einen bedeutenden Wert für die Aktionäre und Einnahmen zu erzielen."

SILBER-STREAM TAHUEHUETO - Bauarbeiten im Zeit- und Budgetrahmen

Altaley Mining Corp. ("Altaley") treibt die Produktion in Tahuehueto weiter voran und meldete vor Kurzem, dass die Bauarbeiten im Zeit- und Budgetrahmen liegen (siehe Altaley-Pressemitteilung vom 2. November 2021). Altaley hat außerdem vor Kurzem bekannt gegeben, dass es MGA als einen Untertagebauauftragnehmer engagiert hat. MGA ist ein bekannter Untertagebauauftragnehmer mit umfangreicher Erfahrung in Mexiko. Frühere Entwicklungsarbeiten unter Tage in Tahuehueto liefern etwa 75 % des Materials, das in den ersten zwei Jahren abgebaut werden soll oder das "für den Abbau vorgesehene Material", wobei der Auftragnehmer die Untertageerschließung für 100 % des für den Abbau vorgesehenen Materials durchführen wird. Dadurch werden die Risiken des Hochfahrens der Produktion erheblich verringert und die anfängliche und spätere kontinuierliche Produktion beschleunigt. Dies wird zu einer Produktion von Silber als Nebenprodukt führen, die dem Silber-Stream von Empress Royalty unterliegt. Die anfängliche Produktion in Tahuehueto soll gegen Ende 2021 beginnen und bis ins erste Quartal 2022 andauern. Wie Altaley feststellte, arbeiten die Auftragnehmer und Bauunternehmen seit Juli 2021 vor Ort und Empress Royalty hat in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Besichtigungen durchgeführt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von Altaley (www.altaleymining.com).

Abbildung 1. Bauarbeiten in Tahuehueto

GOLD-STREAM SIERRA ANTAPITE - Produktionserweiterung im Gange

Die Sierra Sun Group ("Sierra Sun") meldet, dass sie den Betrieb der Goldmine Sierra Antapite weiter ausbaut. Die Erlöse aus dem Empress Royalty Stream wurden dazu verwendet, die Erweiterung der Anlagenkapazität von 750 Tonnen pro Tag auf 1.000 Tonnen pro Tag fortzusetzen, die Lagerplätze der Aufbereitungsrückstände zu erweitern und zu verbessern, die Zahlungen einzustellen und die Untertagemine weiterzuentwickeln. Eine Besichtigung des Standorts durch ein externes Ingenieurbüro wurde im März 2021 durchgeführt und Empress Royalty besuchte den Standort im September 2021. Empress Royalty wird von Sierra Sun wöchentlich über die Fortschritte bei der Produktionserweiterung informiert. Sierra Sun liefert seit dem Beginn der Produktion im August 2021 weiterhin Gold an Empress Royalty. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Sierra Sun Group (www.sierrasungroup.com).

Abbildung 2. Sierra Antapit

GOLD-ROYALTY MANICA - Bauarbeiten im Gange

Seit dem Abschluss der Manica-Royalty Ende April 2021 hat Mutupa Mining Processing ("MMP") das Engineering sowie die Beschaffung abgeschlossen und berichtet, dass die Bauarbeiten gut vorankommen. Insbesondere ist der Großteil der Erdarbeiten abgeschlossen, der Beton für die Anlage wurde gegossen, die CIL-Tanks wurden hergestellt und der Bau der Bergehalde ist abgeschlossen. Mehrere Teile der modularen Anlagenausrüstung wurden hergestellt und von Südafrika zum Standort transportiert und werden derzeit installiert. Darüber hinaus sind jetzt der Wasserspeichertank der Aufbereitungsanlage und die Stromversorgung über einen 40-mVA-Transformator angeschlossen und verfügbar. Der Bergbauauftragnehmer wurde mobilisiert und die Vorbereitungen für den Beginn des Abbaus sind im Gange. MMP geht davon aus, dass die erste Produktion im ersten Quartal 2022 aufgenommen werden kann. Empress hat im Jahr 2021 zwei Besuche vor Ort durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt und wird vom Management wöchentlich über den Baufortschritt informiert.

Abbildung 3. Bauarbeiten in Manica

GOLD- & SILBER-ROYALTY PINOS - Privatplatzierung abgeschlossen

Candelaria Mining Corp. ("Candelaria") gab bekannt, dass sie seine aufgestockte Privatplatzierung für insgesamt 8.441.770 CAD abgeschlossen haben, was dazu führte, dass Agnico Eagle seine Beteiligung an Candelaria von 9,9 % auf 19,9 % auf unverwässerter Basis erhöhte (siehe Candelarias Pressemitteilungen vom 29. Oktober 2021). Die Erlöse aus der aufgestockten Privatplatzierung werden für die Exploration von Caballo Blanco, die laufende Entwicklung des Projekts Pinos und als Betriebskapital verwendet. Candelaria treibt das Projekt Pinos weiter voran und befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Fremdkapitalgebern. Empress Royalty hat in den Jahren 2020 und 2021 Besuche vor Ort durchgeführt und wird von Candelaria weiterhin mit aktuellen Informationen versorgt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von Candelaria (www.candelariamining.com).

Abbildung 3. Bauarbeiten in Manica

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress Royalty ist ein neues, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress Royalty ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial und Terra Capital, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress Royalty freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

