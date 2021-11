Leipzig (ots) -Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen: Beim diesjährigen ARD Jugendmedientag am 18. November beteiligt sich der MDR mit vielfältigen Angeboten. Interaktive Formate bringen Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Medien näher und vermitteln Inhalte für ein besseres Miteinander im Netz.Wie gehe ich mit Hate Speech um? Was macht einen erfolgreichen Podcast aus? Und wie filmt man eine Serienszene? Um diese und weitere Fragen geht es in den MDR-Angeboten im Rahmen des ARD Jugendmedientages am 18. November. In interaktiven Formaten haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Interviews zu führen, Fake News aufzudecken und mit Medien-Coaches von MDR WISSEN ins Gespräch zu kommen.Neben Web-Workshops zu Themen wie "Diskriminierung in Raptexten" oder einem virtuellen Blick hinter die Kulissen berühmter Filme, Serien und Games mit YouTuber Jack Pop finden auch Veranstaltungen in Schulen statt. So lernen die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Profis von "Schloss Einstein" alles übers Serienfilmen - angefangen von der Theorie, über das Schreiben, bis hin zum Dreh, Schnitt und der Auswertung.Der Workshop "Und bitte! Aktuelle Berichterstattung im Fernsehen" lädt die Lernenden zu praktischen Übungen mit Fernsehtechnik zum Anfassen ein. Es werden Szenen gefilmt und Interviews mit Protagonistinnen und Protagonisten geführt. Danach werden die Aufnahmen vor Ort auf einem Übertragungswagen mit einem professionellen Cutter geschnitten. Ziel ist die Erstellung eines eigenständigen Beitrags, den die Klasse zur Verfügung gestellt bekommt.In Zeiten von Social Media sind Fake News nicht leicht zu erkennen. In "Fakt oder Fake? Der Faktencheck" wird den Klassen gezeigt, wie die Nachrichtenredaktion von MDR AKTUELL Falschmeldungen herausfiltert.Eine Übersicht über alle Angebote des MDR zum ARD Jugendmedientag gibt es hier (https://www.sputnik.de/home/ard-jugendmedientag-im-mdr-zweitausendeinundzwanzig-100.html).Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5073403