Wie erwartet fallen die Zahlen von Encavis zum dritten Quartal gut aus. Der Umsatz steigt um 22 Prozent auf 96,9 Millionen Euro an. Im ersten Halbjahr lag das Plus bei 5 Prozent. Zwei neue Solarparks in La Cabrera und Talayuela machen sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...