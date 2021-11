Anleger zeigen wieder deutlich mehr Interesse an den Aktien von NanoRepro (WKN: 657710). Die Notierung stieg im Monatsverlauf um über +30% von 7,34 € auf 9,55 €. Heute geht es weiter über 10 €. NanoRepro ist ein Anbieter von Schnelltests. Gerade in der Corona-Krise werden diese vermehrt gebraucht, weshalb der Tätigkeitsschwerpunkt NanoRepros diese Tests sind. Corona-Tests werden wohl bis weit in 2022 gebraucht Anleger wissen, dass NanoRepro Covid-19-Schnelltests ...

