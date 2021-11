Der noch junge E-Flugzeug-Entwickler Airflow aus Kalifornien will ab 2025 sein erstes Modell kommerzialisieren. Das 2019 gegründete Unternehmen bezeichnet sein Modell als eSTOL und will bei dessen Antrieb sowohl auf Hybrid- und Batterie-elektrische als auch auf Brennstoffzellen-Systeme setzen. Die Abkürzung STOL steht für Short takeoff and landing. Das von Airflow vorangetriebene Modell soll sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...