Die neue Lösung bietet hyperpersonalisierte Omnichannel-Kundenerfahrung für Anleger und Berater; Vorstellung auf Finanzdienstleistungsveranstaltungen in den USA und Europa

LONDON und NEW YORK, Nov. 15, 2021, ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, Unternehmen bei sinnvolleren Kundenkonversationen zu unterstützen, hat heute die Verfügbarkeit einer neuen Client Reporting Lösung bekanntgegeben. Sie unterstützt Privatbanken und Vermögensverwalter bei der Bereitstellung einer hyperpersonalisierten und digitalen Kundenerfahrung. Als Teil der Conversation Cloud-Plattform von Smart Communications wurde die Lösung heute auf der Invest Connect, einer virtuellen Veranstaltung in den USA, und auf dem Richmond Financial Industry Forumin Europa vorgestellt.



Heutzutage sind viele Anlegerberichte optisch unattraktiv und werden über statische PDFs geliefert. Die manuelle Erstellung eines maßgeschneiderten Kundenberichts für vermögende Kunden durch die Berater - und ihre Backoffice-Teams - dauert oft Tage oder Wochen. Unterdessen wachsen die Erwartungen der Kunden an digitale und Echtzeit-Updates weiter. Finanzinstitute benötigen skalierbarere und erschwinglichere Möglichkeiten, um kundenspezifische Anlageberichte auf Abruf bereitzustellen, die vollständig mit den geltenden Bestimmungen konform sind und über den bevorzugten Kanal des Kunden geliefert werden.

Die Client Reporting Lösung von Smart Communications basiert auf einer sicheren, cloudbasierten Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihren Kunden einen interaktiven und digitalen Anlagebericht zu bieten. Kunden können je nach ihren Präferenzen digitale Reporting Dashboards mit Echzeitdaten nutzen oder damit ihren PDF Bericht spezifisch anpassen. Die Lösung wurde auch entwickelt, um Kundenberater in die Lage zu versetzen, mit Kunden an benutzerdefinierten Berichten zusammenzuarbeiten und dabei strategische Gespräche fördern, die die Beziehung stärken.

"Die globale Gesundheitskrise hat es für Vermögensverwaltungsunternehmen zwingend erforderlich gemacht, die Digitalisierungsbemühungen, einschließlich der Kundenberichterstattung, zu beschleunigen und gleichzeitig einen Omnichannel-Ansatz für die Bereitstellung ihrer Anlegerkommunikation zu verfolgen", so Simon Tindal, Chief Technology Officer bei Smart Communications. "Unsere Client Reporting Lösung ist einzigartig auf dem Markt, da sie es Kunden ermöglicht, Informationen selbst einzuholen und dieselbe Berichtsansicht online mit ihren Beratern zu teilen, um intelligentere Einblicke zu erhalten."

Neben einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche bietet die Lösung von Smart Communications Banken einzigartige Informationen und Einblicke in Kunden- und Beraterinteressen. Auf diese Weise können Banken ihren Kundenservice und ihr Produktangebot vertiefen sowie Möglichkeiten für Cross-Selling, Up-Selling und Kundenbindung identifizieren, während sie gleichzeitig die betriebliche Effizienz verbessern und Risiken im Zusammenhang mit manuellen Prozessen reduzieren.

Die Client Reporting Lösung ist ein Beispiel für den vertieften Wert und das Know-how, das Smart Communications durch die Übernahme von Assentis im Jahr 2021 in die Finanzdienstleistungsbranche bringt. Diese neueste Funktionalität ist nun Teil der Smart Communications Conversation Cloud-Plattform und ermöglicht Banken und Beratungsunternehmen, einen modernen Ansatz für die Kundenkommunikation zu verfolgen und die branchenführende SaaS-basierte Plattform zu nutzen. Dies, um Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau bei der Neukundenakquise, beim Onboarding und bei Anwendungsfällen für den Kundenservice zu bieten und ihre Investitionen in umweltferundliche Unternehmensinitiativen durch die Reduzierung von Papier- und Postsendungen auszuweiten.

Besuchen Sie www.smartcommunications.com/clientreporting.

Über Smart Communications

Smart Communications ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu unterstützen, sinnvollere Kundenkonversationen zu führen. Seine Conversation Cloud-Plattform bietet auf einzigartige Weise personalisierte Omnichannel-Konversationen über das gesamte Kundenerlebnis hinweg und ermöglicht es Unternehmen, in der heutigen auf digitale Technologien fokussierten, kundenorientierten Welt erfolgreich zu sein und gleichzeitig Prozesse zu vereinfachen und effizienter zu arbeiten. Smart Communications hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und betreut von Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus mehr als 650 Kunden. Die Conversation Cloud-Plattform von Smart Communications umfasst die leistungsstarken Funktionen des Customer Communications Management, Formulartransformationsfunktionen, die ermöglicht werden durch SmartIQ, und die Fachkompetenz der Handelsdokumentation von SmartDX. 2021 erwarb das Unternehmen Assentis, einen führenden europäischen Anbieter von Softwarelösungen, spezialisiert auf Customer Communications Management

Kontakt:

Adam Brett

+1 516.320.0164

adam@crenshawcomm.com