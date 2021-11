Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Verlauf wie bereits am Vormittag nur wenig bewegt gezeigt. Der ATX notierte kurz nach 14.30 Uhr mit plus 0,07 Prozent bei 3.883,41 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,03 Prozent auf 1.953,30 Zähler. Wegen neuer Lockdown-Sorgen in ganz Europa dürften Investoren von größeren Engagements Abstand nehmen. Allerdings erachten Analysten für positiv, dass steigende Infektionszahlen ...

