Tesla-Chef Elon Musk hatte schon vor einiger Zeit versprochen, WLAN an die Supercharger-Stationen zu bringen. Jetzt wurden erste Starlink-Antennen an Ladestationen gesichtet. An der Supercharger-Station in Lake City im US-Bundesstaat Florida findet sich die wohl erste dokumentierte Starlink-Satellitenschüssel in Teslas Ladenetzwerk. Auch andere Tesla-Nutzende berichten laut Electrek über Starlink-Schüsseln in Florida. Die sind bislang offenbar nicht für Lade-Kunden nutzbar. So ist unklar, was der Zweck der Internetanbindung ist. Tesla hat sich bislang nicht zu ...

