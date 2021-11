Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street scheint heute an den starken Freitag anknüpfen zu können. Vorbörslich sind der Dow Jones, der S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq leicht im Plus. Neue Rekordstände sind damit in greifbarer Nähe. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Royal Dutch Shell, Meta, JD.com, Bilibili, Livent und Plug Power. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Dir gefällt die "Opening Bell" mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Trustpilot! https://de.trustpilot.com/evaluate/www.deraktionaer.de